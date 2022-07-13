Разработка логотипа

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Закрыт22 заявки314 просмотров

Нужна помощь в доработке нашей идеи логотипа для армянской общины, либо разработка собственного варианта.

2 разных варианта

3 года назад
armx2
Иван 
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Заявки фрилансеров

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Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
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