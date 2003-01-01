danilamag

Даниил Пивоваров danilamag

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Full-stack developer

Place of work ZCOM s.r.o. from 10/13/2022 to now.

Responsibilities:

Making changes to the front-end part of the application.

Creating a REST API.

Working with Shell scripts to automate application testing.

Working with microservice architecture.

Writing automatic unit tests for API and code.

Skills:

The main language is PHP. Framework Yii2

DB: MySql mariaDB.

I know Javascript, TypeScrypt, React and Redux, HTML and CSS.

#2Wix
#35Интеграция верстки
#58Дизайн сайтов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#376
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

_Kozak_UA_
Александр 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
год назад
Нужно изменить дизайн на нашем сайте Wix
Дизайн сайтов
Отлично справился с посталенной задачей, если будут появлсятся задачи, я знаю отличного специлиста и вам рекоменду!!!
Мне было очень приятно иметь дело с Александром. Точная постановка задачи, хорошая связь и точная постановка задачи.
Ответный отзыв
_Kozak_UA_
Александр 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$50
10 баллов
год назад
Нужно сделать редизайн (вёрстка готова) на Wix
WixИнтеграция верстки
Даниил отличный исполнитель, благодарю за быструю доставку работы, я очень рад что нашел Даниила, буду рад с ним ещё посотрудничать. Однозначно рекоменду, хороший специалист!
Благодарен Александру за отличное сотрудничество! Прозрачные требования, оперативная обратная связь и дружелюбный подход сделали процесс выполнения задачи приятным. Надеюсь на будущее совместное сотрудничество!
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