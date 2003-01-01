Full-stack developer
Place of work ZCOM s.r.o. from 10/13/2022 to now.
Responsibilities:
Making changes to the front-end part of the application.
Creating a REST API.
Working with Shell scripts to automate application testing.
Working with microservice architecture.
Writing automatic unit tests for API and code.
Skills:
The main language is PHP. Framework Yii2
DB: MySql mariaDB.
I know Javascript, TypeScrypt, React and Redux, HTML and CSS.
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#376
рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Script for scanning hypervisorsнет просмотров
- Front-end and Back-end142 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Дизайн сайтов
Отлично справился с посталенной задачей, если будут появлсятся задачи, я знаю отличного специлиста и вам рекоменду!!!
Ответный отзыв
Мне было очень приятно иметь дело с Александром. Точная постановка задачи, хорошая связь и точная постановка задачи.
$50
10 баллов
год назад
WixИнтеграция верстки
Даниил отличный исполнитель, благодарю за быструю доставку работы, я очень рад что нашел Даниила, буду рад с ним ещё посотрудничать. Однозначно рекоменду, хороший специалист!
Ответный отзыв
Благодарен Александру за отличное сотрудничество! Прозрачные требования, оперативная обратная связь и дружелюбный подход сделали процесс выполнения задачи приятным. Надеюсь на будущее совместное сотрудничество!