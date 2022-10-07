Перенос сайта с wix на wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен10 заявок1098 просмотров

Нужно перенести сайт с wix на wordpress, с переносом большого количества фото (которые пока не понятно как пакетно выгрузить), кроме фотокаталогов есть еще несколько текстовых страниц. Дизайн можно сохранить имеющийся простой, либо предложить какой то готовый шаблон с небольшой доработкой, повторяющий простую структуру имеющегося сайта.

WixWordPress
3 года назад
shatkov
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Выбранный исполнитель

legositekz
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Escrow
Оперативно и качественно, рекомендую.
С Александром приятно работать, четко поставленные задачи, всегда на связи!

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