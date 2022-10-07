Требуется перенести сайт lavrovskiy.ru с конструктора Jimdo на платформу WordPress. Необходимо обеспечить перенос всего контента и функциональности сайта. Обратите внимание на сохранение дизайна и структуры сайта.
Перенос сайта с wix на wordpress
Нужно перенести сайт с wix на wordpress, с переносом большого количества фото (которые пока не понятно как пакетно выгрузить), кроме фотокаталогов есть еще несколько текстовых страниц. Дизайн можно сохранить имеющийся простой, либо предложить какой то готовый шаблон с небольшой доработкой, повторяющий простую структуру имеющегося сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо выполнить перенос сайта на WordPress с одного домена на другой, при этом все данные должны остаться на одном хостинге. Задача включает настройку и проверку корректности работы сайта после переноса.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется развернуть многостраничный сайт на шаблонизаторе Smarty из готовой верстки. Проект включает 1000+ типовых страниц. Ищем специалистов с опытом работы с Smarty.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать несколько сайтов на платформе WordPress, аналогичных примерам: your-detective.ru, detective-service.ru, searchphone.ru. Необходимо учитывать функционал и дизайн указанных ресурсов.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется интеграция сайта, разработанного на ModX, с системой учета Мой склад. Основная задача - подключение для синхронизации данных между сайтом и системой. Сайт будет предоставлен для детального ознакомления.Закрыт3 года назад
Необхідно реалізувати мультиязичність для сайту на платформі SimplaCMS. Завдання полягає в налаштуванні автопереводу контенту з російської на українську мову. Очікується якісна реалізація функціоналу для зручності користувачів.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
Требуются правки анимации на AOS.js для главной страницы сайта на WordPress. Необходимо внести небольшие изменения в анимацию лендинга. Сайт и ТЗ будут предоставлены в личных сообщениях.Закрыт3 года назад
Требуется устранить ошибки в контактной форме ContactForm7 на сайте WordPress. Необходима оптимизация и исправление функционала для корректной работы формы. Подробности будут предоставлены по запросу.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуются доработки для нескольких сайтов на платформе Битрикс. Задачи включают улучшения и исправления, детали будут предоставлены в личной переписке.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется натянуть 36 страниц на систему управления контентом Prismic с использованием Nuxt.js. Ожидается полное выполнение работы по интеграции и настройке контента.Закрыт3 года назад