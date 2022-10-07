Перенос сайта с wix на wordpress

Нужно перенести сайт с wix на wordpress, с переносом большого количества фото (которые пока не понятно как пакетно выгрузить), кроме фотокаталогов есть еще несколько текстовых страниц. Дизайн можно сохранить имеющийся простой, либо предложить какой то готовый шаблон с небольшой доработкой, повторяющий простую структуру имеющегося сайта.