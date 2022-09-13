Натянуть страницы на CMS prismic (nuxt.js)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка199 просмотров

Необходимо натянуть 36 страниц на CMS Prismic.

3 года назад
_Slimeshot_
Евгений 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Николай
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Оптимізувати загрузку мультисайту на Wordpress

    Необхідно оптимізувати завантаження мультисайту на WordPress, що має 1472 піддомени. Проблема виникає при авторизації адміном, коли сторінка завантажується 20-30 секунд. Шукається спеціаліст для вирішення цієї проблеми.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки на WP (только вид)

    Необходимо внести правки в существующий сайт на WordPress согласно предоставленному техническому заданию. Работы касаются только визуального оформления сайта. Ожидаются адекватные предложения по цене.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на WIX

    Требуется разработка сайта на платформе WIX, аналогичного проекту softline.com. Дизайн предоставляется. Ожидается оценка проекта от фрилансеров с опытом работы на WIX.

    Wix
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки по сайту на WordPress

    Необходимо внести изменения на сайте, выполненном на WordPress, согласно предоставленному техническому заданию. Ожидается оперативное и качественное выполнение с учетом всех пожеланий. Исполнители должны указать цену и сроки выполнения работы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки WP

    Необходимо внести правки в систему управления WordPress согласно прикрепленному техническому заданию. Ожидается качественное выполнение всех изменений с учетом требований ТЗ.

    WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Внедрение разметок в WP + Woocommerce

    Необходимо внедрить разметки в систему управления WordPress с установленным плагином Rank Math. Требуется реализовать разметку хлебных крошек, организаций, карточек товаров, строки поиска, Open Graph и микроразметку для изображений. Также требуется удалить ненужные разметки. Подробности указаны в прикрепленном техническом задании.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать и поставить сайт на MODX

    $350

    Требуется адаптивная верстка сайта и установка на MODX. Необходимо настроить все блоки и формы согласно предоставленному макету главной страницы. Ожидаются примеры работ по верстке и MODX.

    MODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Добавить номер телефона в шапку рядом с лого на WP

    Требуется добавить номер телефона в шапку сайта на WordPress. Номер должен располагаться рядом с логотипом и поддерживать функцию набора при клике. Необходимо учитывать удобство пользователей и корректное отображение на различных устройствах.

    WordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад