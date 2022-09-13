Оптимізувати загрузку мультисайту на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки938 просмотров

Є мультисайт на якому створено 1472 сайти піддоменами і всі вони працюють із однієї папки. Так сайти працюють швидко, але якщо авторизуватися адміном, то сторінка загружається 20-30 секунд. Шукаю спеціаліста, який би міг вирішити цю проблему

WordPress
3 года назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Олександр
 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
12 часов назад
46 отзывов
3 года назад
Алексей
 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
187 отзывов(-1)
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