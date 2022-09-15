Устранить неполадку сайта на WordPress

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Завершен7 заявок264 просмотра

Добрый день! На сайте уже несколько месяцев проблема. Сайт не отображается и постоянно висит упоминание, цитирую: "Warning: require_once(/home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-front-end.php):

failed to open stream: No such file or directory in /home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/rlrsssl-really-simple-ssl.php on line 127

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-front-end.php'

(include_path='.') in /home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/rlrsssl-really-simple-ssl.php on line 127

There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions."

Нужно устранить неполадку и если есть необходимость обновить сайт, чтобы привести в рабочее состояние.

Срок и оплата по договорённости. Идеально, если кто-то находится в Чехии.

Спасибо!

WordPress
3 года назад
DTMXSOCKS
Сергей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

is_kondratyev
Иван 
38 лет
7 лет в сервисе
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8 месяцев назад
3 года назад
$15
1 день
Escrow
Рекомендую! Быстрое и качественное исполнение!
Большое спасиб за заказ! Рекомендую!

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