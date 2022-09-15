Требуется подключить и настроить WordPress к готовой верстке каталога. Необходимо организовать управление каталогом продукции, статическими страницами и блогом с удобным интерфейсом. Оплата по факту выполненной работы.
Устранить неполадку сайта на WordPress
Добрый день! На сайте уже несколько месяцев проблема. Сайт не отображается и постоянно висит упоминание, цитирую: "Warning: require_once(/home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-front-end.php):
failed to open stream: No such file or directory in /home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/rlrsssl-really-simple-ssl.php on line 127
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-front-end.php'
(include_path='.') in /home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/rlrsssl-really-simple-ssl.php on line 127
There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions."
Нужно устранить неполадку и если есть необходимость обновить сайт, чтобы привести в рабочее состояние.
Срок и оплата по договорённости. Идеально, если кто-то находится в Чехии.
Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо исправить ошибки на сайте интернет-магазина, использующем WooCommerce и шаблон на Elementor. Проблемы включают белый экран после обновлений, спам через контактную форму и другие ошибки. Требуется опыт работы с WordPress и понимание работы с данными системами.Закрыт3 года назад
Требуется внести изменения в существующий шаблон сайта на WordPress. Среди задач — вырезка логотипа из готовой картинки и установка его на сайт. Дополнительное техническое задание прилагается.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется доработка сайта umno.by, выполненного на WordPress. Необходимы настройки 301 редиректов, создание sitemap, исправление ошибок в коде, оптимизация скорости загрузки, а также удаление заголовков вне текста и лишних тегов. Также необходимо внедрение структурированных данных. Подробности указаны во вложении.Закрыт3 года назад
Необходимо настроить отправку уведомлений на почту при написании сообщений на форуме. Предоставление данных для настройки от форума и почты. Укажите стоимость услуги.Закрыт3 года назад
- $80
Требуется опытный специалист по интеграции Wordpress Woocommerce с AmoCRM. Необходимо решить проблему с изменением статуса заказа после оплаты на сайте. Заявки и заказы уже поступают в AmoCRM, но статус не обновляется. Обращение только к тем, кто имеет опыт в данной настройке.Закрыт3 года назад
- $5
Требуется помощь в восстановлении привязок доменов к 5 сайтам на Тильде после их слета в результате продления. Необходимо разобраться с настройками и восстановить работоспособность сайтов.Закрыт3 года назад
Требуется перенести статьи с сайта https://georgiaphelpsbeautyblog.com/ на платформу WordPress. Важно сохранить существующие URL, категории и изображения. Шаблон для сайта переносить не нужно, будет использован бесплатный вариант.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Задача заключается в оптимизации сайта на платформе WordPress с целью повышения скорости загрузки. Необходимы специалисты, знакомые с современными методами оптимизации и улучшения производительности сайтов. Ознакомьтесь с техническим заданием для подробной информации.Закрыт3 года назад
Необходимо исправить тему Madara на сайте с мангой или создать новый сайт, установив нужную тему и перенести все данные. Также требуется разработать функцию для добавления новых тайтлов с мета-данными.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад