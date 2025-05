Добрый день! На сайте уже несколько месяцев проблема. Сайт не отображается и постоянно висит упоминание, цитирую: "Warning: require_once(/home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-front-end.php):

failed to open stream: No such file or directory in /home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/rlrsssl-really-simple-ssl.php on line 127

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/class-front-end.php'

(include_path='.') in /home/www/dtmxsocks.cz/www/dtmxsocks.cz/wp-content/plugins/really-simple-ssl/rlrsssl-really-simple-ssl.php on line 127

There has been a critical error on this website. Please check your site admin email inbox for instructions."

Нужно устранить неполадку и если есть необходимость обновить сайт, чтобы привести в рабочее состояние.

Срок и оплата по договорённости. Идеально, если кто-то находится в Чехии.

Спасибо!