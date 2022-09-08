Необходимо перенести готовую верстку сайта на modx или другую CMS. Требуется возможность добавления карточек товаров с текстом, фото и ценой через админку, а также добавление отзывов и новостей. Страница 'О нас' должна быть редактируемой. Главная страница, страница новостей и страница товара должны быть реализованы без сложных анимаций.