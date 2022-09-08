Доработки по сайту на Wordpress. Изменение в готовой теме

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок1131 просмотр

Всем привет!

Хотела бы узнать реализуемость некоторых функций и примерную стоимость.

вот здесь ТЗ, все расписала

https://docs.google.com/document/d/1BukVOn3M7QH0X1LYvKtfLtBMRk0Dh8SN9DR9jTnwSQs/edit?usp=sharing

Бюджет сдельный. Пожалуйста пишите ваши ставки

С уважением, Юля

WordPress
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