Требуется доработка нескольких страниц сайта-конструктора на WordPress с использованием WPBakery Page Builder. Основные задачи: исправление слипшихся картинок, проблемы с формами и отображением в адаптиве, удаление лишних блоков. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Доработки по сайту на Wordpress. Изменение в готовой теме
Всем привет!
Хотела бы узнать реализуемость некоторых функций и примерную стоимость.
вот здесь ТЗ, все расписала
https://docs.google.com/document/d/1BukVOn3M7QH0X1LYvKtfLtBMRk0Dh8SN9DR9jTnwSQs/edit?usp=sharing
Бюджет сдельный. Пожалуйста пишите ваши ставки
С уважением, Юля
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