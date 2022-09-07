Доработка сайта-конструктора на WordPress

Необходимо доработать сайт на WordPress с использованием Elementor. Добавить в футер флажки для переключения между английским и турецким языками. При нажатии на флажок должен загружаться соответствующий контент и меню. Созданы меню на двух языках, требуется исправить загрузку меню при переключении языка.