Доработка сайта-конструктора на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок970 просмотров

Необходимо доработать несколько страниц сайта-конструктора на WP (WPBakery Page Builder for WordPress - Visual Composer)

Подробное ТЗ подготовлю. Стоимость договорная.

Преимущественно проблема с версткой разных блоков (в большом количестве) 

Основные правки:

Слипшиеся картинки или блоки.

Элементы разного размера в одном блоке.

Формы для заполнения телефона работают с ошибками (в разных местах через 7 или 8). Нет ограничителя по количеству вводимых символов. Визуально отличаются между собой

Удалить лишние блоки.

Некорректное отображение в адаптиве.

WordPress
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