Правки на Symphony

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки184 просмотра

Есть сайт на Symphony. На нём необходимо сделать некоторые правки. Более подробную информацию скину лично.

3 года назад
petruchap
Юрий 
33 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Руфат
 
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