Необходимо проверить все ссылки в шаблонном файле OpenCart на работоспособность. Убедитесь, что каждая ссылка корректна и ведет на нужные ресурсы. Задача требует внимательности и точности при тестировании.
Правки на Symphony
Есть сайт на Symphony. На нём необходимо сделать некоторые правки. Более подробную информацию скину лично.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется исправить код на сайте, работающем на MODX, для улучшения скорости загрузки. Необходимо устранить ошибки и оптимизировать производительность сайта. Ждем профессионалов, знакомых с MODX.Закрыт3 года назад
- $2
Необходимо отключить окно онлайн чата Битрикс24 на сайте, работающем на CMS 1с Bitrix, без доступа к Битрикс24. Важно сохранить работоспособность остальных функций сайта. Ожидается адекватная оценка стоимости выполнения задачи.Закрыт3 года назад
Необходимо решить проблему с пропажей меню и слайдера на сайте после обновления 1С Битрикс. Требуется анализ и исправление ошибок, чтобы восстановить функциональность.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется исправить ряд ошибок и доработать существующий сайт на WordPress. Необходимы навыки работы с системами управления контентом (CMS) для качественного выполнения задачи.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуются правки на сайте WordPress: необходимо добавить раздел Блог и вывести посты в отдельную категорию. Информация для исполнителя из Украины будет предоставлена отдельно.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 года назад
- $4
Требуется внести правки и доработать несколько блоков на сайте, созданном на платформе Wordpress с использованием Elementor Pro. Ожидается добавление новых элементов и улучшение визуального представления.Закрыт3 года назад
Необхідно наповнити сайт на WordPress контентом, включаючи фото, іконки, текст та посилання. Важливо мати середній рівень знань WP, виконувати завдання чітко за планом та бути на зв'язку в робочий час. Досвід в WordPress обов'язковий.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно внести зміни у корзину Joomshopping. Перенести місто в новий рядок з умовою заповнення тільки при доставці Новою Поштою. Потрібно також підтягнути міста українською мовою на українській версії сайту. Виправити проблему з пошуком міст на пристроях MAC, де потрібно кілька разів натискати для активації.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад