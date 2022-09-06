Требуется доработка сайта на платформе Битрикс. Задачи включают исправление верстки на главной странице, адаптацию для мобильных устройств, конвертацию изображений в формат webp, подключение форм и ссылок на WhatsApp, а также настройку фильтров и видео. Важно, чтобы все изменения были выполнены качественно и в срок.