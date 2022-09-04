Доработки сайта на битрикс

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки345 просмотров

сайт new.romashka56.ru

1. Поправить верстку на главной там где о нас (разной высоты блоки, воригинальной верстке все норм)

2. Поправить вечёрку на главной там где девочка (в мобильной версии на айфоне какието лаги)

3. Перевести все фото в webp так чтобы при загрузке новых фото они сразу отображались в webp, ну и чтобы не конвертировались каждый раз, а толк о один раз при загрузке

4. Подключись все Формы заявок на WhatsApp (пример клиент при заполнении заявки переходить в мессенджер с заполненными строками "Здравствуйте меня зовут Светлана хочу подробнее узнать о празднике")

5. Подключись все ссылки с переходом на WhatsApp (примерно так же как в П.4 только с разными текстами в разных вариациях

6. Подключить все ссылки "посмотреть все программы и т д" на WhatsApp на главной (желтые)

7. Сделать шаблон внутренней (только внутреннюю, шаблон списка программ оставляем как есть) карточки программы аниматоры, по шаблону шоу программы

8. Настроить фильтры на странице аниматоры

9. Страница шоу программы Белая полоса в моб версии поправить поправить

10. Настроить чтоб все видео включались (с сервера нашего, (не ссылка ютуб а с файла mp4 например)

3 года назад
guest_16515680965282
3 года в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$170
3 дня
Escrow
Все хорошо
Отличный заказчик !

Заявки фрилансеров

iilyayurievich
Илья 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
Николай
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на WordPress

    Необходимо доработать сайт на WordPress с установленным шаблоном. Задачи включают изменения в верстке, добавление мультиязычности, регистрацию и авторизацию пользователей с загрузкой фотографий, создание личного кабинета, разработку собственного плагина для наполнения разделов и ведение рейтинга пользователей. Рассматриваются только опытные специалисты из РФ и Белоруссии.

    FigmaWordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Шаблон DLE RIP

    Необходимо полностью скопировать шаблон с сайта на DLE и адаптировать его для работы на последней версии системы. Сайт работает на DLE, требуется интеграция с текущим ресурсом. Убедитесь, что все функции работают корректно.

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен человек который посадит верстку на wordpress

    Требуется специалист для посадки верстки на платформу WordPress. Идеальный кандидат должен быстро выполнять задания и иметь опыт работы с данной CMS. Ожидается качественное выполнение работы в краткие сроки.

    WordPress
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести товары с Opencart в Ocstore

    Требуется перенести товары с сайта на платформе Opencart на сайт, работающий на OcStore. Нужно сохранить всю информацию, включая урлы, изображения и другие данные. Движки схожи, что упростит процесс миграции.

    ocStoreOpencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка сайта на wordpress

    Требуется специалист для доработки существующего сайта на платформе WordPress. Необходимы знания систем управления контентом (CMS) и опыт работы с WordPress. Подробности будут предоставлены кандидатам.

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать систему бронирования на Wordpress

    Необходимо разработать систему бронирования номера в отеле на базе Wordpress. Требуется возможность редактирования заказов в админке, а также поиск свободных номеров по параметрам (количество взрослых, детей, даты). На страницах номеров должна быть функция бронирования, возможно добавление уведомлений о бронировании по СМС.

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайте Django

    Требуется внести правки на сайте, основанном на Django, для устранения проблем с сохранением материалов в админской панели. Необходимы знания системы управления контентом (CMS) и опыт работы с Django.

    Django
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Зверстати лендінг із макетів Фігми і натягнути на wordpress

    Потрібно зверстати лендінг з макетів Figma і налаштувати його на платформі WordPress. Використовуйте наданий макет для точності виконання. Очікується якісна реалізація дизайну.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад