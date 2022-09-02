Сделать систему бронирования на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок932 просмотра

Нужно сделать систему бронирования номера в отеле не Wordpress.

Можно использовать готовый плагин.

Требования:

1. В административной панели должна быть возможность редактировать заказы.

2. Система поиска на сайте по заданным параметрам свободного номера (количество взрослых, количество детей, период дат для брони).

3. На страницах номеров отеля также должна быть возможность забронировать номер.

Если возможно, то сделать уведомления о бронировании по СМС.

WordPress
3 года назад
dido81
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