Требуется внести правки на сайте, основанном на Django, для устранения проблем с сохранением материалов в админской панели. Необходимы знания системы управления контентом (CMS) и опыт работы с Django.
Сделать систему бронирования на Wordpress
Нужно сделать систему бронирования номера в отеле не Wordpress.
Можно использовать готовый плагин.
Требования:
1. В административной панели должна быть возможность редактировать заказы.
2. Система поиска на сайте по заданным параметрам свободного номера (количество взрослых, количество детей, период дат для брони).
3. На страницах номеров отеля также должна быть возможность забронировать номер.
Если возможно, то сделать уведомления о бронировании по СМС.
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