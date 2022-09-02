Нужно сделать систему бронирования номера в отеле не Wordpress.

Можно использовать готовый плагин.

Требования:

1. В административной панели должна быть возможность редактировать заказы.

2. Система поиска на сайте по заданным параметрам свободного номера (количество взрослых, количество детей, период дат для брони).

3. На страницах номеров отеля также должна быть возможность забронировать номер.

Если возможно, то сделать уведомления о бронировании по СМС.