Нужно подружить шаблон Vehica и фильтр Premmerce Product Filter

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок899 просмотров

Сайт на Wordpress. Шаблон Vehica. При установке фильтра Premmerce Product Filter for WooCommerce сайт падает. Нужно подружить модуль и шаблон и вывести на сайте фильтр горизонтальный. Важно: объяснить где была проблема.

WooCommerceWordPress
3 года назад
guest_16620319694772
3 года в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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