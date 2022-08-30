Требуется внести небольшие правки на сайт, использующий битрикс24. В приложении находится файл с описанием задач. Необходимо учитывать специфику CMS при выполнении правок.
Нужно подружить шаблон Vehica и фильтр Premmerce Product Filter
Сайт на Wordpress. Шаблон Vehica. При установке фильтра Premmerce Product Filter for WooCommerce сайт падает. Нужно подружить модуль и шаблон и вывести на сайте фильтр горизонтальный. Важно: объяснить где была проблема.
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