Требуется специалист по WordPress для улучшения фильтров поиска на сайте killapods.shop. Необходимо добавить группировку товаров по брендам и вкусам с выпадающими подменю. Оптимизация поиска должна работать корректно как на ПК, так и на мобильных устройствах. Поиск должен распространяться на следующую страницу после нажатия кнопки.