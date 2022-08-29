Требуется доработка компонента для системы управления Joomla! Необходима проработка функционала и улучшение пользовательского интерфейса. Подробности будут предоставлены в личной переписке.
Интеграция сайта (wordpress) с модулем ЕСИА (госуслуги)
Все привет. Есть сайт на wordpress.
Надо:
1. Внедрить для посетителей плагин регистрации ЕСИА (вход через госуслуги)
2. Сделать возможность этим пользователям оставлять комментарии.
3. Сделать премодерацию этих комментариев (через админку)
К сожалению, объем работы не совсем понятен. Предложения по бюджету пишите.
На гитхабе есть модуль вроде как. Но это неточно
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