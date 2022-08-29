Специалист wordpress

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Закрыт1 заявка984 просмотра

в центре сайта killapods[.]shop есть фильтры поиска, сейчас там выдача реализована очень сухо - 4 варианта выбора и кнопка поиска. сам поиск формируется прямо из модуля woocommerce и особо там не настраивается. нужно добавить фильтрацию товаров по группам. к примеру первая колонка "brands", у некоторых товаров есть подгрупруппы, т.е в этом случае в выподающем меню должна открываться подгруппа с линиями товаров. так же с открытой (на скрине колонке вкусов. нужно сделать что бы в выподающем меню были вкусы - фруктовый итд и уже далее после нажатия расширялось подменю с всеми с фруктовыми. поиск так же должен распространятся и на следующую страницу (после нажатия на поиск)

поиск должен быть оптимизирован как под пк, так и под мобильные устройства.

WooCommerceWordPress
3 года назад
guest_16618328653993
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
3 года назад

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