в центре сайта killapods[.]shop есть фильтры поиска, сейчас там выдача реализована очень сухо - 4 варианта выбора и кнопка поиска. сам поиск формируется прямо из модуля woocommerce и особо там не настраивается. нужно добавить фильтрацию товаров по группам. к примеру первая колонка "brands", у некоторых товаров есть подгрупруппы, т.е в этом случае в выподающем меню должна открываться подгруппа с линиями товаров. так же с открытой (на скрине колонке вкусов. нужно сделать что бы в выподающем меню были вкусы - фруктовый итд и уже далее после нажатия расширялось подменю с всеми с фруктовыми. поиск так же должен распространятся и на следующую страницу (после нажатия на поиск)

поиск должен быть оптимизирован как под пк, так и под мобильные устройства.