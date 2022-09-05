Необходимо доработать CMS Unisite, добавив форму для загрузки документов, которая будет отправляться в админ панель и связываться с пользователями. Загруженные документы должны проверяться модераторами. После проверки будет отображаться статус с синей галочкой для прошедших, а неподходящие документы будут возвращаться с уведомлением и просьбой предоставить актуальную информацию.