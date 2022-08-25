Создание лэндингов для B2B SaaS продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок23 просмотра

Привет!

Цель проекта: поднять конверсию в регистрацию на сайте https://zenphi.com/

Задачи:

1) сделать редизайн текущего сайта

2) добавить несколько новых страниц с описаниями фичей

На данный момент у нас нет уникальной палитры (использованы цвета Google), все выглядит довольно ногроможденно. Мы хотели бы добавить сайту простоты, сделать его более user-friendly, более ярким и запоминающимся. Более четкого видения на данный момент, к сожалению, нет :)

Сайт разработан на Wordpress (Elementor).

В перспективе мы хотели бы работать с фрилансером на постоянной основе (10-15 часов в неделю) для оптимизации и обновления сайта. Сайт разработан на Wordpress (Elementor).

Будет ли вам интересно поработать над этим проектом?

ElementorWordPress
3 года назад
guest_16616059114923
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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