Нужна помощь по битриксу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки251 просмотр

Сейчас спарсил категории с одного сайта. Нужно эти категории импортировать в сайт на битрикс. Также нужно будет импортировать массив товаров. Структуру этого массива скажите вы.

Жду на предложения. Пишите свой телеграм

3 года назад
ilya_javaAndroid
Илья 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Бизнес
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Вячеслав
 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
47 отзывов(-1)
3 года назад

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