Ищется разработчик для натяжки верстки на платформу Битрикс. Также требуется оптимизация скорости работы системы под высокой нагрузкой, учитывая несколько тысяч хостов в сутки. Обеспечьте стабильную и быструю работу сайта.
Нужна помощь по битриксу
Сейчас спарсил категории с одного сайта. Нужно эти категории импортировать в сайт на битрикс. Также нужно будет импортировать массив товаров. Структуру этого массива скажите вы.
Жду на предложения. Пишите свой телеграм
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