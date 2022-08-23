Натянуть верстку на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок322 просмотра

Требуется разработчик, который может:

1)натянуть верстку на битрикс

2)оптимизировать скорость работы битрикса под высокой нагрузкой (несколько тысяч хостов в сутки)

3 года назад
anodin
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