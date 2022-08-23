Натянуть верстку на битрикс

Требуется перенести сайт https://rusdocs.ru/ на платформу WordPress. Весь контент хранится в базе данных, PDF файлы находятся в корне сайта. Необходима автоматизация процесса переноса с помощью плагинов или других методов, так как ручной перенос не подходит из-за большого объема страниц.