Требуется перенести сайт https://rusdocs.ru/ на платформу WordPress. Весь контент хранится в базе данных, PDF файлы находятся в корне сайта. Необходима автоматизация процесса переноса с помощью плагинов или других методов, так как ручной перенос не подходит из-за большого объема страниц.
Натянуть верстку на битрикс
Требуется разработчик, который может:
1)натянуть верстку на битрикс
2)оптимизировать скорость работы битрикса под высокой нагрузкой (несколько тысяч хостов в сутки)
Заявки фрилансеров
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