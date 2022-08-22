2 задачи по сайту на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки366 просмотров

Сайт на битриксе.

Нужно сделать 3 задачи.

ссылка на сайт: https://cf16187.tmweb.ru/

1. Необходимо ускорить сайт чтобы работал быстрее. (например тормозит при выборе коллекции с главной.)

2. Решить вопрос с фильтром (при выборе производителя в фильтре, не выбираются коллекции только этого производителя, а остаются все коллекции категории)

3 года назад
vyacheslavnn
Вячеслав 
39 лет
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Бизнес
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 минут назад
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3 года назад
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Системы управления (CMS)

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