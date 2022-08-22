Есть сайт на modx нужно что бы в отдельной папке был сайт на wordpress.

Подробнее:

Есть сайт на wordpress на первом хостинге, и второй сайт на modx на втором хостинге.

Нужно перенести сайт с первого хостинга в отдельную папку на втором хостинге, что бы было сайта на одном домене.

вот так:

site.com - это modx

site.com/wp - это wordpress