У нас сайт на OKAY CMS (интернет магазин)оф разработчиками не поддерживается больше (украина)У нас на некоторых страницах выводится двойной заголовок, вот пример:https://starnew.ru/catalog/videodomofonyПо идее, заголовок должен быть один (Видеодомофоны). Сейчас:Видеодомофоны Бестселлеры нашего магазинаВот ещё примеры:https://starnew.ru/brand/starnewhttps://starnew.ru/catalog/obsluzhivanie-videonablyudeniyaКароче, это типа шаблон, который используется для некоторых страниц/разделов.Нужно сделать так, чтобы заголовок на этих страницах был 1 (как в первом примере)Править нужно оч аккуратно, браться за работу только если на 100% уверены что справитесьПо срокам до понедельникаНаш бюджет 700р