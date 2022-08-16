Правка шаблона CMS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок397 просмотров

У нас сайт на OKAY CMS (интернет магазин)оф разработчиками не поддерживается больше (украина)У нас на некоторых страницах выводится двойной заголовок, вот пример:https://starnew.ru/catalog/videodomofonyПо идее, заголовок должен быть один (Видеодомофоны). Сейчас:Видеодомофоны Бестселлеры нашего магазинаВот ещё примеры:https://starnew.ru/brand/starnewhttps://starnew.ru/catalog/obsluzhivanie-videonablyudeniyaКароче, это типа шаблон, который используется для некоторых страниц/разделов.Нужно сделать так, чтобы заголовок на этих страницах был 1 (как в первом примере)Править нужно оч аккуратно, браться за работу только если на 100% уверены что справитесьПо срокам до понедельникаНаш бюджет 700р

3 года назад
star_new
Антон 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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