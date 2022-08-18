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Завершен3 заявки305 просмотров

Здравствуйте! Перестали работать формы на вопдпрессе, нужно починить. Плюс закрыть разный хлам от индекса. Нужен спец по данной CMS чтоб давать ему и другие задачи по сайтам на этом движке!

WordPress
3 года назад
georgygod
Георгий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Арсений быстро зашёл на сайт и починил формы и ещё подправил другие моменты! Рекомендую! Меньше всяких вопросов и больше дела!
Всегда на связи, хорошо поработали. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Иван
 
32 года
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
illeking
Арсений 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
10 минут назад
66 отзывов(-2)
3 года назад

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