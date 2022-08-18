Требуется помощь в настройке внешности сайта футболок на CMS. Необходимо модернизировать стандартный шаблон с использованием CSS и Java, а также работать с готовыми кодами шаблонов. Возможна работа через удаленный рабочий стол для совместного редактирования. Ожидаются предложения по услугам и ценам.
Формы WP
Здравствуйте! Перестали работать формы на вопдпрессе, нужно починить. Плюс закрыть разный хлам от индекса. Нужен спец по данной CMS чтоб давать ему и другие задачи по сайтам на этом движке!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо решить проблему с отображением картинки на сайте Битрикс в мобильной версии. Картинка заменена, но выглядит нечеткой, несмотря на соответствие размерам. Требуется анализ ситуации и исправление ошибки.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $20
Необходимо внести правки на сайт, разработанный на платформе WordPress. Все требования и задачи четко указаны в приложенном техническом задании. Ожидается качественная и быстрая реализация изменений.Завершен3 года назад
Шукається спеціаліст з досвідом роботи на CMS WordPress для створення сайту-візитки з каталогом. Верстку для ознайомлення буде надано кандидатам.Завершен3 года назад
Необходимо настроить фильтрацию на сайте WooCommerce, чтобы в результатах отображались только товары, имеющиеся в наличии. Проблема заключается в том, что при фильтрации по параметрам, таким как размер и цвет, выводятся также недоступные товары. Требуется исправить эту ошибку для корректной работы магазина.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется натянуть готовую верстку на любую CMS с возможностью редактирования всех надписей. Необходима поддержка трех языковых версий: укр, рус и англ в зависимости от региона пользователя. Бюджет составляет 2000 грн. Архив с версткой приложен.Завершен3 года назад
Необходимо добавить украинский язык на сайт, созданный на платформе Modx Revo. Также требуется настроить поиск по сайту и внести мелкие правки, включая работу с фотографиями. Убедитесь, что все изменения будут соответствовать стандартам и требованиям проекта.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется программист для доработки сайта на WordPress. Необходимо вносить правки в логику и шаблоны страниц, настраивать интеграции с AmoCRM, Юкасса и службами доставки. Цель - оптимизация работы сайта, повышение его производительности и стабильности при высокой нагрузке. Подробности задач в документе.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо настроить 70 сайтов на WordPress с использованием шаблона Reboot. Задача включает создание каталога, размещение его на всех сайтах, настройку форм обратной связи через поп-ап и конфигурацию почты для получения заявок.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется доработка главной страницы сайта на WordPress с использованием возможностей платной темы. Задача включает вывод блоков в соответствии с макетом. Опыт работы с визуальным редактором и кодом приветствуется, чтобы избежать проблем при обновлениях. Ожидается работа на пару часов. Подробное ТЗ предоставляется в личном сообщении.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад