Необходимо добавить украинский язык на сайт, созданный на платформе Modx Revo. Также требуется настроить поиск по сайту и внести мелкие правки, включая работу с фотографиями. Убедитесь, что все изменения будут соответствовать стандартам и требованиям проекта.
Натянуть верстку на любую цмс
Есть готовая верстка. Архив приложен. Надо натянуть верстку на любую цмс. Жду предложений по цмс. Главное чтобы все было удобно редактировать. Редактировались все надписи. Языка 3. Определение ИП. Вход с Украины - показываем укр версию сайта. С казахстана, грузии, армении - русскую. Европа и остальной мир - англ версия сайта. Бюджет 2000 грн.
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