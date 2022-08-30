Натянуть верстку на любую цмс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка278 просмотров

Есть готовая верстка. Архив приложен. Надо натянуть верстку на любую цмс. Жду предложений по цмс. Главное чтобы все было удобно редактировать. Редактировались все надписи. Языка 3. Определение ИП. Вход с Украины - показываем укр версию сайта. С казахстана, грузии, армении - русскую. Европа и остальной мир - англ версия сайта. Бюджет 2000 грн.

3 года назад
niliy78663
Володимир 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
12 минут назад
3 года назад
$55
7 дней
Escrow
Супер. Валерий знает и умеет делать классную работу. Понимали друг друга с полу слова. Крайне рекомендую
Спасибо за работу. Все хорошо

Заявки фрилансеров

Val_Ter
35 лет
4 года в сервисе
Был
12 минут назад
3 года назад

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