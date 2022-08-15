Настроить 70 сайтов на wp

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки169 просмотров

Здравствуйте, уважаемые разработчики. Нужно настроить 70 сайтов на вордпресс на шаблоне reboot. Сделать каталог, и разместить его на всех остальных сайтах, также сделать отправку форму через поп ап на каждом сайте и настроить почту на которую будут приходить заявки.

WordPressНастройка почты
3 года назад
aidar1711
Айдар 
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Заявки фрилансеров

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