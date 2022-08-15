Требуется доработка главной страницы сайта на WordPress с использованием возможностей платной темы. Задача включает вывод блоков в соответствии с макетом. Опыт работы с визуальным редактором и кодом приветствуется, чтобы избежать проблем при обновлениях. Ожидается работа на пару часов. Подробное ТЗ предоставляется в личном сообщении.
Настроить 70 сайтов на wp
Здравствуйте, уважаемые разработчики. Нужно настроить 70 сайтов на вордпресс на шаблоне reboot. Сделать каталог, и разместить его на всех остальных сайтах, также сделать отправку форму через поп ап на каждом сайте и настроить почту на которую будут приходить заявки.
Заявки фрилансеров
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