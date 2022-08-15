Здравствуйте, уважаемые разработчики. Нужно настроить 70 сайтов на вордпресс на шаблоне reboot. Сделать каталог, и разместить его на всех остальных сайтах, также сделать отправку форму через поп ап на каждом сайте и настроить почту на которую будут приходить заявки.