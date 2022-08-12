Кнопка оплати товару на Wordpress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка458 просмотров

Всім привіт, мені потрібно добавити кнопку оплати товару і платіжну ситстему на Wordpress. Потрібно щоб ви це мені показали або описали детально так як сайт буде ще переноситися на інший хостинг і я міг самостійно це зробити.

WordPress
3 года назад
SanyaBabiyk
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
3 года назад

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