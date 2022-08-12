Ищется бекенд-разработчик для создания админ-панели с нуля для сайта портфолио. Необходимы функции управления музыкой, видео, фото и мероприятиями. Убедитесь, что музыка и видео воспроизводятся корректно, с возможностью автоматической остановки. Также требуется экспорт почтовых адресов пользователей из админки. Укажите цены, сроки и вопросы.