Сделать графический дизайн и размещение на странице плагина WordPress

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Доброго дня, у меня есть полностью рабочий плагин, к которому можно получить доступ через консоль. Хотелось бы вывести его на отдельную страницу сайта с графической обвязкой в формате таблицы или такой же, что и в консоли.

WordPress
3 года назад
guest_16602145731899
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Роман
 
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