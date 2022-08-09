Требуется разработка сайта на платформе Тильда. Необходимо указать стоимость услуг и сроки выполнения проекта. Ожидается качественный и функциональный сайт, соответствующий актуальным требованиям.
Сделать графический дизайн и размещение на странице плагина WordPress
Доброго дня, у меня есть полностью рабочий плагин, к которому можно получить доступ через консоль. Хотелось бы вывести его на отдельную страницу сайта с графической обвязкой в формате таблицы или такой же, что и в консоли.
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