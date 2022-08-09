Нужны правки в WP

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Нужно в адпативке исправить логотип при прокручивании и во всех разделах слайд неправильно отображается, режется сверху слайда, нужно исправить!

WordPress
3 года назад
tima_maykov
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