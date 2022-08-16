Модификация админки магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка1025 просмотров

Добрый день.

Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).

Есть сайт на Simpla CMS, нужно переработать часть админки под наши потребности.

Напишите Ваш опыт с данной cms

Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки переносятся на рабочий сайт.

Вот пробная задача:

ТЗ

Создать в админке подраздел «Заявки» в разделе «Заказы»

Планируем использовать на мобильных телефонах, поэтому описание только для них. Версию для компьютера не трогаем.

1

Внешний вид:

ИЗОБРАЖЕНИЕ

https://drive.google.com/file/d/1qCfyR8lIgHVwOhcyaVXozWwSRJNvdxuc/view?usp=sharing

2

Верхняя часть голубого цвета закреплена в шапке и не двигается при прокрутке заказов

3

Пока в шапке делаем активной только 1 кнопку

Это кнопка вызова меню админки

4

В списке заказов делаем активной пока только 1 кнопку-колонку:

Дата создания заказа/номер заказа/печать

5

При нажатии кнопки ее фон становится темным и раскрывается подменю комментария и печати:

6

Печать заказа и Печать накладной пока делают одно и тоже – вызывают окошко

распечатки заказа, как это сейчас в админке при нажатии кнопки печать.

7

Пока поле комментария не заполнено птичка в кружочке серого цвета и не активна.

Цифры даты и номера заказа черного цвета.

8

Когда начинается ввод – птичка становится зеленой.

Нажатие на нее сохраняет комментарий или изменения в нем и делает ее серой.

9

Если поле комментария не пустое - Цифры даты и номера заказа красного цвета.

Они остаются красными даже если подменю не развернуто

10

Остальные колонки тоже являются кнопками, но это уже на следующие проекты.

Пока в них заполняем только информацию из заказа:

Фамилия-имя – телефон-сумма заказа

Сумма заказа – число напротив буквы Ц.

Оно красного цвета пока не сделана оплата.

Если необходимо – все графические элементы предоставим.

3 года назад
kositskiy
Геннадий 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$70
2 дня
Escrow
Всё отлично
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад