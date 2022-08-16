Добрый день.

Нужен программист на Simpla CMS (OKAY CMS).

Есть сайт на Simpla CMS, нужно переработать часть админки под наши потребности.

Напишите Ваш опыт с данной cms

Все работы выполняются на копии сайта на вашем сервере и только после приемки переносятся на рабочий сайт.

Вот пробная задача:

ТЗ

Создать в админке подраздел «Заявки» в разделе «Заказы»

Планируем использовать на мобильных телефонах, поэтому описание только для них. Версию для компьютера не трогаем.

1

Внешний вид:

ИЗОБРАЖЕНИЕ

https://drive.google.com/file/d/1qCfyR8lIgHVwOhcyaVXozWwSRJNvdxuc/view?usp=sharing

2

Верхняя часть голубого цвета закреплена в шапке и не двигается при прокрутке заказов

3

Пока в шапке делаем активной только 1 кнопку

Это кнопка вызова меню админки

4

В списке заказов делаем активной пока только 1 кнопку-колонку:

Дата создания заказа/номер заказа/печать

5

При нажатии кнопки ее фон становится темным и раскрывается подменю комментария и печати:

6

Печать заказа и Печать накладной пока делают одно и тоже – вызывают окошко

распечатки заказа, как это сейчас в админке при нажатии кнопки печать.

7

Пока поле комментария не заполнено птичка в кружочке серого цвета и не активна.

Цифры даты и номера заказа черного цвета.

8

Когда начинается ввод – птичка становится зеленой.

Нажатие на нее сохраняет комментарий или изменения в нем и делает ее серой.

9

Если поле комментария не пустое - Цифры даты и номера заказа красного цвета.

Они остаются красными даже если подменю не развернуто

10

Остальные колонки тоже являются кнопками, но это уже на следующие проекты.

Пока в них заполняем только информацию из заказа:

Фамилия-имя – телефон-сумма заказа

Сумма заказа – число напротив буквы Ц.

Оно красного цвета пока не сделана оплата.

Если необходимо – все графические элементы предоставим.