Требуется доработка сайта на WordPress с интеграцией Google Workspace для обучающей платформы на базе Woocommerce. Ищем опытных программистов для расширения функционала и кастомизации системы.
WordPress прикрепление фото
Надо в WP добавить возможность прикрепления фото на страницу.
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