WordPress прикрепление фото

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Завершен6 заявок466 просмотров

Надо в WP добавить возможность прикрепления фото на страницу.

WordPress
3 года назад
rwniee
39 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

vch_dima
Дмитрий 
31 год
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$5
1 день
Escrow
Дмитрий быстро и грамотно реализовал задачу. Смело рекомендую, как специалиста по WordPress.
было приятно сотрудничать, по оплате и тз все четко, рекомендую к сотрудничеству!

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vch_dima
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