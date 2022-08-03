Внести изменения на сайте битрикс

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Закрыт5 заявок366 просмотров

добрый день!

на сайте битрикс нужно сделать:

1 создать новую форму обратной связи, открывается в новом окне при нажатии на "перезвоните мне" 

3 года назад
Vikukusik
Виктория 
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