Требуется опытный специалист для исправления ошибок на сайте, созданном на ModX. Основная задача - пофиксить проблемы с передачей данных для всех форм и разобраться в существующем коде. Долгосрочная цель - полное исправление проблемного кода. Идеальный кандидат должен иметь высокий уровень знаний ModX и опыт работы с чужим кодом.