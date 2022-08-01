Добрый день.

С тяжелым трудом был сверстан и посажен на ModX сайт. Нужен очень хороший специалист, который сможет разобраться в чужом коде, а также на хорошем/высоком уровне разбирается в ModX.

Основная критическая задача на сейчас - пофиксить ошибки, прописать передачу данных для всех форм на сайт.

Более долгосрочная задача пофиксить весь проблемный код и разобраться полностью с ModX.

Задача не для новичков, присылайте свои предложения пожалуйста только те, кто действительно готов разбираться в чужом коде и хорошо шарит в Модиксе.