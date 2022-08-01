Пофиксить правки на проблемном сайте (Сайт на ModX)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки408 просмотров

Добрый день.

С тяжелым трудом был сверстан и посажен на ModX сайт. Нужен очень хороший специалист, который сможет разобраться в чужом коде, а также на хорошем/высоком уровне разбирается в ModX. 

Основная критическая задача на сейчас - пофиксить ошибки, прописать передачу данных для всех форм на сайт. 

Более долгосрочная задача пофиксить весь проблемный код и разобраться полностью с ModX.

Задача не для новичков, присылайте свои предложения пожалуйста только те, кто действительно готов разбираться в чужом коде и хорошо шарит в Модиксе.

MODX
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abweb5909
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