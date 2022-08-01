Ищем разработчика или компанию для постоянных доработок и правок на сайте WooCommerce. Задачи включают исправление багов, изменения в дизайне и функционале, а также создание баннеров. Опыт работы с WP/WC обязателен. Укажите расценки за час работы при подаче заявки.
Пофиксить правки на проблемном сайте (Сайт на ModX)
Добрый день.
С тяжелым трудом был сверстан и посажен на ModX сайт. Нужен очень хороший специалист, который сможет разобраться в чужом коде, а также на хорошем/высоком уровне разбирается в ModX.
Основная критическая задача на сейчас - пофиксить ошибки, прописать передачу данных для всех форм на сайт.
Более долгосрочная задача пофиксить весь проблемный код и разобраться полностью с ModX.
Задача не для новичков, присылайте свои предложения пожалуйста только те, кто действительно готов разбираться в чужом коде и хорошо шарит в Модиксе.
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