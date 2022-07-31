Помощь с Wordpress

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка314 просмотров

Есть сайт небольшой тут

Нужно вставить вместо фотографии ( до 5) iframe код

есть код и фотографии, но проблема, не отображается, iframe 

Сайт на Elementor Wordpress

ElementorWordPress
3 года назад
Pokryta
Дима 
34 года
10 лет в сервисе
Был
18 часов назад

Заявки фрилансеров

Горюнов
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад

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