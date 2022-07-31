Требуется перенести макет с Figma на WordPress с использованием Elementor. Настроить отправку заявок на Битрикс и добавить небольшую анимацию для двух элементов. Домен и хостинг будут предоставлены. Выполнение задачи в срок может привести к премии.
Помощь с Wordpress
Есть сайт небольшой тут
Нужно вставить вместо фотографии ( до 5) iframe код
есть код и фотографии, но проблема, не отображается, iframe
Сайт на Elementor Wordpress
Заявки фрилансеров
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