Необходимо заменить фотографию на сайте WordPress на iframe код. Имеется код и фотографии, но возникли проблемы с отображением. Плагин не помог. Требуется опытный специалист для решения задачи.
Выполнить задание в Figme
6 заданий в онлайн школе для начинающих в Figme.
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