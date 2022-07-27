Задействовать продажу билетов на сайте

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки381 просмотр

Есть сайт на Modx Revo https://vtrende.net, на главной странице имеется небольшая витрина продажи билетов. Необходимо установить и настроить (Shopkeeper или MiniShop2, исходя, из того, что лучше будет работать), задействовать витрину по продаже билетов на главной странице путем подключения paybox на 3-х языках.  Также проконсультировать по дальнейшему использованию витрины.  Договор с paybox уже заключен. Необходимо сделать к 2 августа.

MODX
3 года назад
guest_15568638313157
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