Есть сайт на Modx Revo https://vtrende.net, на главной странице имеется небольшая витрина продажи билетов. Необходимо установить и настроить (Shopkeeper или MiniShop2, исходя, из того, что лучше будет работать), задействовать витрину по продаже билетов на главной странице путем подключения paybox на 3-х языках. Также проконсультировать по дальнейшему использованию витрины. Договор с paybox уже заключен. Необходимо сделать к 2 августа.