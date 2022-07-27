Необходимо доработать сайт на Wordpress, включая подключение страницы из Тильды с помощью плагина, устранение битых ссылок 404 и исправление багов в программе лояльности. Требуется специалист с опытом работы в Wordpress. Подробности будут предоставлены в личной переписке.
Задействовать продажу билетов на сайте
Есть сайт на Modx Revo https://vtrende.net, на главной странице имеется небольшая витрина продажи билетов. Необходимо установить и настроить (Shopkeeper или MiniShop2, исходя, из того, что лучше будет работать), задействовать витрину по продаже билетов на главной странице путем подключения paybox на 3-х языках. Также проконсультировать по дальнейшему использованию витрины. Договор с paybox уже заключен. Необходимо сделать к 2 августа.
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