Интеграция своего дизайна в Aspro.Next

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки382 просмотра

Интеграция своего дизайна в Aspro.Next

Часть работы уже сделано

Верстка есть

3 года назад
Mailady
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Богуслав
 
44 года
18 лет в сервисе
Была
год назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
Дилрозбек
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад