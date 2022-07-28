Ищем WordPress разработчика или компанию для поддержки WP сайта на основе Woocommerce. Задачи включают внесение правок, оптимизацию кода и опыт работы с сервером. Оплата почасовая с периодичностью раз в 1-2 недели. Укажите стоимость часа работы в заявке.
Wordpress, сделать сортировку в single-page
Запись (пост) будет состоять из блоков с информацией. Нужно сделать сортировку этих блоков по нескольким параметрам. Подробнее в прикрепленном файле.
В заявках указывайте, пожалуйста, примерные цены и сроки.
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