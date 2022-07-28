Wordpress, сделать сортировку в single-page

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок1500 просмотров

Запись (пост) будет состоять из блоков с информацией. Нужно сделать сортировку этих блоков по нескольким параметрам. Подробнее в прикрепленном файле.

В заявках указывайте, пожалуйста, примерные цены и сроки.

WordPress
3 года назад
super_jeans
Александр 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
$150
5 дней
Escrow
Просто в восторге от сотрудничества с Оксаной. Быстро поняла задачу, сделала всё в лучшем виде, и при этом значительно раньше срока. Постоянно на связи. С удовольствием поработаю по другим проектам.
Спасибо, все ок)

Заявки фрилансеров

Никита
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Леонид
 
53 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
KipenOksana
Оксана 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Ищем WordPress разработчика c опытом Woocommerce

    Ищем WordPress разработчика или компанию для поддержки WP сайта на основе Woocommerce. Задачи включают внесение правок, оптимизацию кода и опыт работы с сервером. Оплата почасовая с периодичностью раз в 1-2 недели. Укажите стоимость часа работы в заявке.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Корректировка отображения текста на укр. яз

    Необходимо исправить отображение текста на украинском языке на сайте. В укр. версии требуется изменить надпись на Гугл карте и текст в форме загрузки файла. Русская версия должна остаться без изменений. Важна точность внесенных правок для соответствия языковым стандартам.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка мультидоменного сайта на основе CMS WikiMedia (ферма)

    Ищем специалиста для настройки мультидоменного сайта на базе CMS WikiMedia. Задача включает настройку шаблона для сабдоменов и общую базу данных пользователей. Опыт работы с WikiMedia приветствуется. Укажите сроки и стоимость выполнения первого этапа работ, а также общего проекта согласно ТЗ.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обновить сайт и все модули (WP+WooCommerce)

    Требуется обновить сайт на WordPress до версии 6 и WooCommerce до 6.7, а также обновить несколько плагинов. Необходимо проверить работоспособность сайта с включенным дебаг режимом и исправить все ошибки. Дополнительно требуется решить проблему смены статуса у цифровых товаров после оплаты, чтобы заказы автоматически получали статус 'ЗАВЕРШЕН' и клиенты получали письма со ссылками на скачивание.

    ElementorWooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Специалист по WEBFLOW

    RBL Labs ищет специалиста по Webflow для работы с существующими страницами и создания новых. Обязанности включают работу с дизайном, графикой и технической частью. Идеальный кандидат должен иметь опыт в CMS и быть готовым к разнообразным задачам.

    Webflow
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать сайт на Битрикс

    Требуется доработать сайт на платформе Битрикс, добавив новый блок с привязкой к компоненту новости. Также необходимо вывести новые свойства в каталоге для улучшения функциональности и удобства использования.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен специалист по Drupal

    Ищется специалист по Drupal для доработки существующего сайта. Важно ознакомиться с приложенным техническим заданием. Укажите в ставках срок выполнения и сумму. Опыт работы с CMS является преимуществом.

    Drupal
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Натяжка сайту на WordPress

    $10

    Требуется помощь в исправлении отображения главного меню на сайте, созданном на WordPress. Проблемы возникают как на десктопной, так и на адаптивной версиях. Необходима оценка ситуации и консультация по решению проблемы.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад