Требуется обновить сайт на WordPress до версии 6 и WooCommerce до 6.7, а также обновить несколько плагинов. Необходимо проверить работоспособность сайта с включенным дебаг режимом и исправить все ошибки. Дополнительно требуется решить проблему смены статуса у цифровых товаров после оплаты, чтобы заказы автоматически получали статус 'ЗАВЕРШЕН' и клиенты получали письма со ссылками на скачивание.
Разработка мультидоменного сайта на основе CMS WikiMedia (ферма)
Сcылку на ТЗ прилагаю. Сейчас выполняем 1 этап работ.
Необходимо Настроить шаблон для установки Викимедии на сабдомены, общую БД для пользователей всех сабдоменов и главного домена, подготовить основной домен для работы с сабдоменами.
Желательно с опытом работы с WikiMedia, либо предлагайте ваши решения.
В отклике прошу укзаывать сроки реализации и примерную стоимость по 1 этапу работ, а так же всему проекту из ТЗ.
Больше деталей в ТЗ (На данном этапе разрабатываем Bare Minimum):
https://docs.google.com/document/d/1EDtaEzlMLRV2ARW_q4p4nlpU8BCaGWTkWjaI6dx_hsM/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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