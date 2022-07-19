Разработка мультидоменного сайта на основе CMS WikiMedia (ферма)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок498 просмотров

Сcылку на ТЗ прилагаю. Сейчас выполняем 1 этап работ.

Необходимо Настроить шаблон для установки Викимедии на сабдомены, общую БД для пользователей всех сабдоменов и главного домена, подготовить основной домен для работы с сабдоменами.

Желательно с опытом работы с WikiMedia, либо предлагайте ваши решения.

В отклике прошу укзаывать сроки реализации и примерную стоимость по 1 этапу работ, а так же всему проекту из ТЗ.

Больше деталей в ТЗ (На данном этапе разрабатываем Bare Minimum):

https://docs.google.com/document/d/1EDtaEzlMLRV2ARW_q4p4nlpU8BCaGWTkWjaI6dx_hsM/edit?usp=sharing

3 года назад
sut4su
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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