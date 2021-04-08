Сcылку на ТЗ прилагаю. Сейчас выполняем 1 этап работ. Необходимо Настроить шаблон для установки Викимедии на сабдомены, общую БД для пользователей всех сабдоменов и главного домена, подготовить основной домен для работы с сабдоменами. Желательно с опытом работы ...
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрытгод назад
Ищем PR-специалиста для запуска продукта. Интересуют площадки: ютюб, телеграмм, инстаграм. Задача: PR-продвижение, составление рекламной подачи, подбор рекламных площадок (инфлюенсеров). На этапе запуска планируется проработать по 10-15 инфлюенсеров на каждой площадке. Длительность стартовой рекламной кампании 1 мес. Моно-продукт, мульти-витаминные комплексы. https://sizerin.com/ В отклик ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать 2 листовки формата а6 для промо продукции, основываясь на дизайне лендинга [url=https://sizerin.com/]https://sizerin.com/[/url]Дизайн продукции1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется небольшая доработка лендинга на Wordpress: 1) Добавить в хедер номер телефона и время работы. 2) На лендинге интегрируется woocommerce в виде чекаута. Требуется доработать страницу чекаута - привести стили в соответствие главной страницы (шрифты, цвета и т.д.), 3) ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт3 года назад