sut4su

Станислав Яковлев sut4su

 
37 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$40
10 баллов
3 года назад
Разработка 2х двусторонних листовок с информацией о продукте а6
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Евгений выполнил все по ТЗ, в срок, несмотря на 3 итерации и правки с нашей стороны, своевременно отвечал на сообщения. В итоге получили то, что хотели.
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