Сcылку на ТЗ прилагаю. Сейчас выполняем 1 этап работ. Необходимо Настроить шаблон для установки Викимедии на сабдомены, общую БД для пользователей всех сабдоменов и главного домена, подготовить основной домен для работы с сабдоменами. Желательно с опытом работы ...