Привіт, зробив тестове завдання по WordPress, почав натягувати на cms і виникла проблема з головним меню, воно криво відображається на десктоп і адаптиві. Так як я не особо шарю в цьому потрібна допомога. Ось посилання на сайт http://babiyk-portfolio.co.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/index.html оцініть розмір проблеми. По сумі домовимось)