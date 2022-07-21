Натяжка сайту на WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки221 просмотр

Привіт, зробив тестове завдання по WordPress, почав натягувати на cms і виникла проблема з головним меню, воно криво відображається на десктоп і адаптиві. Так як я не особо шарю в цьому потрібна допомога. Ось посилання на сайт http://babiyk-portfolio.co.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be-%d0%bd%d0%b0%d1%81/index.html оцініть розмір проблеми. По сумі домовимось)

WordPress
3 года назад
SanyaBabiyk
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Выбранный исполнитель

Freelance1UA
Росович 
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Отзыв недоступен.
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Андрей
 
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Freelance1UA
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