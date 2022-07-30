Здравствуйте. Сайт связка Joomla! 3.8.1 + VirtueMart 3.2.4

Доработка мультиязычности сайта. Настраиваемые поля в VirtueMart переведены переменными. Всё везде отображается корректно (включая компонент фильтров) кроме компонента "Сравнение товаров в VM3" (com_sttvm3compare). Он выводит не значение переменных, а саму переменную - https://prnt.sc/6xJN3CF6fUJX . Вот этот момент и нужно исправить.

Сайт: https://hitet.com.ua/ru/compare