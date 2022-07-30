Правки компонента Joomla 3

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Завершен2 заявки513 просмотров

Здравствуйте. Сайт связка Joomla! 3.8.1 + VirtueMart 3.2.4

Доработка мультиязычности сайта. Настраиваемые поля в VirtueMart переведены переменными. Всё везде отображается корректно (включая компонент фильтров) кроме компонента "Сравнение товаров в VM3" (com_sttvm3compare). Он выводит не значение переменных, а саму переменную - https://prnt.sc/6xJN3CF6fUJX . Вот этот момент и нужно исправить.

Сайт: https://hitet.com.ua/ru/compare

Joomla
3 года назад
requiem_ck
Михаил 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
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Заявки фрилансеров

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
Николай
 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов(-1)
3 года назад

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