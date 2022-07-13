Вывести акции на главную страницу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки494 просмотра

Сайт на битрикс, есть раздел акции, нужно вывести их в виде карусели на главную страницу. 

https://www.blackdent.ru/novosti/ с этой страницы, маленькие превью с заголовками выводить в блок "Акции" на главной странице.

3 года назад
sta1ker2009
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