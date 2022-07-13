Необходимо выполнить установку системы управления WordPress и плагина WooCommerce на сервер. Также требуется подключить платежную систему для обработки транзакций. Ожидается квалифицированный подход к настройке и обеспечению функциональности интернет-магазина.
Вывести акции на главную страницу
Сайт на битрикс, есть раздел акции, нужно вывести их в виде карусели на главную страницу.
https://www.blackdent.ru/novosti/ с этой страницы, маленькие превью с заголовками выводить в блок "Акции" на главной странице.
Заявки фрилансеров
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