Верстка на сайте WP

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен7 заявок426 просмотров

Верстка пары секций. Футер и хедер есть, и есть похожие блоки, нужно немого изменить. Просто верстка, без натяжки.

WordPress
3 года назад
coder0204
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

vitaliy_scripter
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
4 дня
Escrow
Работа была выполнена качественно и даже раньше времени. Однозначно рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Грамотное тз. На вопросы отвечал быстро и по делу. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

vitaliy_scripter
21 год
4 года в сервисе
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Евгений
 
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