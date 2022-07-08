Нужен программист Ruby on Rails (неполная занятость)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки554 просмотра

На неполную занятость (желательно с Варшавы):

На часа 2 в день либо ограниченное кол-во часов (например, 25-30 ч/месяц) при условии экстренного реагирования если нужен будет саппорт.

Обязанности: вести группу сайтов и самописную CRM систему.

Оплата: 700 €/месяц

Ruby
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gricenuklena
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