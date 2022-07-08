Необходимо выполнить перенос сайта https://appu.net.ua/ с платформы Tilda на Weblium. В процессе миграции допускаются изменения в зависимости от возможностей новой системы управления. Требуется учесть все функциональные особенности и адаптировать контент под новую платформу.
Нужен программист Ruby on Rails (неполная занятость)
На неполную занятость (желательно с Варшавы):
На часа 2 в день либо ограниченное кол-во часов (например, 25-30 ч/месяц) при условии экстренного реагирования если нужен будет саппорт.
Обязанности: вести группу сайтов и самописную CRM систему.
Оплата: 700 €/месяц
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