Требуется помощь в исправлении отправки почты в 1С Битрикс после переноса на хостинг. Проблема заключается в том, что уведомления о заказах и рассылки не работают, хотя тестовые письма отправляются и ошибок в логах нет. Необходимо разобраться с настройками SMTP и другими вариантами отправки.