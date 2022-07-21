Добавить второй язык на сайт joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки571 просмотр

Есть сайт на joomla, версия еще 2.5 необходимо добавить второй язык на сайт. Кто сможет реализовать сообщите ориентировочную стоимость и сроки

Joomla
3 года назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад
$15
2 дня
Escrow
Рекомендую
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Владимир
 
58 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Николай
 
56 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
17 отзывов(-1)
3 года назад
PHP_Warrior
Юрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
3 года назад

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