Битрикс поддержка проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт12 заявок490 просмотров

Здравствуйте, нужно поддерживать несколько проектов. Прошу указывать ставку часа и телеорамм

3 года назад
dimatutin
Дмитрий 
30 лет
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Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Ганна
 
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3 года назад
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Системы управления (CMS)
Игорь
 
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Евгений
 
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