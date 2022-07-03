Доработка сайта на битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки492 просмотра

1. Показываем каталог товаров без остатков пока пользователь не укажет адрес

2. Выводим сообщение с просьбой указать адрес https://prnt.sc/agVC58E0iYj0 - и сам попап - https://prnt.sc/yTT2mYigayrG

3. Указанный адрес подставляется в местоположения в оформлении заказа, можно глянуть на этом сайте - https://bf.kravzdn.ru/ , тут должно быть подключено определение геопозиции

4. Цены при этом показываем

5. Использовать карту яндекс

3 года назад
romadov
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
3 года назад
ТОП-10
Системы управления (CMS)

  • Похожие заказы

  • Доработать и оптимизировать веб-сайт(CSS,JS, плагины, Web Core Vitals)

    Требуется доработка и оптимизация веб-сайта на WordPress. Необходимо исправить ошибки в плагинах, CSS и JS, а также оптимизировать сайт по параметрам Google Web Core Vitals. Разобраться с проблемами кеширования (плагины, Cloudflare, SG) и внести небольшие изменения в вёрстку и дизайн. Мини-ТЗ для дизайна будет предоставлено отдельно.

    CloudflareCSSJavaScriptWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка карточки товара в wordpress woocommerce

    $20

    Требуется доработка карточки товара в WooCommerce на основе темы Woodmart. Необходимо настроить изменение цены и изображений при выборе размера и типа остекления, а также изменить отображение цвета. Срок выполнения - 1 день. Стоимость - 20$. Предпочтение фрилансерам из Украины или Беларуси.

    WooCommerceWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Opencart

    Требуются доработки в системе управления Opencart 3. Ознакомьтесь с приложенным техническим заданием для выполнения необходимых изменений. Важно учитывать все требования ТЗ для успешного завершения проекта.

    Opencart
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить на Bitrix сайт Украинский язык

    Ищется программист с опытом доработки сайтов на Битрикс для добавления украинского языка. Требуется оценка объема работ, стоимость и сроки выполнения. Сайт 'теннисмаг', работа будет выполнена в админке Битрикса без использования 1С.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на битриксе

    Требуется доработка сайта на платформе Битрикс. Необходимо реализовать отображение каталога товаров без остатков до ввода адреса доставки пользователем. Также нужно скрыть остатки при условии, что адрес не заполнен, и показывать цены. Проект реализуется на малом бизнесе с возможностью перехода на бизнес-лицензию.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доробить проект на Wordpress

    Требуется доработка проекта на WordPress с учетом текущих правок, указанных в Trello. Нужен опыт работы с GIT или готовность обучиться. Оцените правки для определения вашего рейта. Проект написан качественно, в дальнейшем необходима поддержка.

    GitWordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка старого сайта на WordPress 5.5.9

    Требуется доработка старого сайта на WordPress 5.5.9. Основные задачи включают создание раздела 'Отзывы' и блока 'Акции', а также выполнение шести мелких задач. Все детали указаны в приложении. Ожидается смета по каждому пункту для согласования с владельцем сайта.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Перенос сайта с конструктора Ukit на шаблон wordpress.

    Необходимо выполнить перенос сайта с конструктора Ukit на шаблон WordPress. Задача включает выбор подходящего шаблона, перенос всех данных, включая графику и информационные настройки, а также подготовку к интеграции с 1С, CRM системами и платежными системами.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад