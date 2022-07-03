1. Показываем каталог товаров без остатков пока пользователь не укажет адрес

2. Выводим сообщение с просьбой указать адрес https://prnt.sc/agVC58E0iYj0 - и сам попап - https://prnt.sc/yTT2mYigayrG

3. Указанный адрес подставляется в местоположения в оформлении заказа, можно глянуть на этом сайте - https://bf.kravzdn.ru/ , тут должно быть подключено определение геопозиции

4. Цены при этом показываем

5. Использовать карту яндекс