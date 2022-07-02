https://investcredit.md/ru/loan-calculator/калькулятор написан на js нужно сделать дополнительное условие. Если выбран тип кредита - Авто или Кредит в валюте или MDL или $то значение "Комиссия за обслуживание" должно быть 0% и иметь нулевое значение при суммировании. Сейчас там для всех типов и валют "Комиссия за обслуживание" составляет 3% и минимум 800mdl